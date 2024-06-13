ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военных в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и были ранены 28 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области, граждан России: Алимгиреева Муртазали 1978 г. р. и Кадрашова Алимхана 1969 г. р., не понесших за это уголовного наказания», - отметили в ведомстве.

Террористов задержали в Новом Уренгое и в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Предъявлены обвинения по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Напомним, ранее силовики задержали еще одного члена банды Басаева Казбека Анасова. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.