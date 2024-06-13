МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ФСБ задержала двух членов банды Басаева и Хаттаба

Боевиков обвиняют в нападении на российских военных в октябре 1999 года у станицы Червленной в Чечне.
Сергей Лебедев 2024-06-13 10:30:41
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух членов банды Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на российских военных в октябре 1999 года у станицы Червленной Шелковского района Чеченской Республики, в ходе которого погибли 15 и были ранены 28 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ РФ.

«Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей Тюменской области, граждан России: Алимгиреева Муртазали 1978 г. р. и Кадрашова Алимхана 1969 г. р., не понесших за это уголовного наказания», - отметили в ведомстве.

Террористов задержали в Новом Уренгое и в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Предъявлены обвинения по статьям 209 («Бандитизм»), 279 («Вооруженный мятеж») и 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.

Напомним, ранее силовики задержали еще одного члена банды Басаева Казбека Анасова. Он обвиняется в совершении теракта, бандитизме, захвате заложников и убийстве.

#ФСБ #хаттаб #чечня #Задержание #басаев #нападение #банда
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 