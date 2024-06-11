Экипажи Су-25 поразили украинские укрепления неуправляемыми ракетами

Российские штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что также целями удара стала замаскированная техника врага и его живая сила. Летчики применили неуправляемые авиаракеты по заранее заданным координатам.

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Позже они вернулись на аэродром вылета.

Летчик Су-25 Иван заявил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, назначенная цель была успешно поражена, а пролет прошел в штатном режиме.

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате налета была уничтожена живая сила и специальная техника неприятеля.

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили бомбы на пехоту ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.