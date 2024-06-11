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Экипажи Су-25 поразили украинские укрепления неуправляемыми ракетами

Авиаудар с кабрирования наносился по неприятелю в зоне ответственности группировки войск «Центр».
2024-06-11 12:22:04
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские штурмовики Су-25 ударили по опорным пунктам противника в зоне ответственности группировки войск «Центр». Об этом сообщает Минобороны России. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что также целями удара стала замаскированная техника врага и его живая сила. Летчики применили неуправляемые авиаракеты по заранее заданным координатам. 

Применив вооружение, экипажи выполнили противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Позже они вернулись на аэродром вылета.

Летчик Су-25 Иван заявил, что, согласно докладу передового авиационного наводчика, назначенная цель была успешно поражена, а пролет прошел в штатном режиме. 

Также в российском оборонном ведомстве уточнили, что в результате налета была уничтожена живая сила и специальная техника неприятеля. 

Ранее сообщалось, что экипажи российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 сбросили бомбы на пехоту ВСУ в зоне спецоперации.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #армия #Су-25 #штурмовики #неуправляемые ракеты
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