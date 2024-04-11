ПВО сбила более 10 беспилотников ВСУ в Херсонской области за неделю

Подразделения противовоздушной обороны десантников группировки войск «Днепр» за неделю сбили более 10 украинских беспилотников в Херсонской области. Кадры боевой работы российских зенитчиков публикует Министерство обороны РФ.

На левом берегу Днепра от ударов с воздуха прикрывают расчеты ЗРК «Стрела-10М» и зенитных установок ЗУ-23-2. Благодаря действиям подразделений ПВО вражеские беспилотники уничтожаются до того, как они успевают произвести разведку территории или нанести удары.

Как уточняет ведомство, сбивались дроны самолетного типа. Среди них был украинский разведывательный «Скиф». Отработав по целям, расчеты покидают позиции, чтобы не выдать свое местоположение и не попасть под удар ВСУ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.