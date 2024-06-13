Киев потребовал отстранить трех россиянок от Олимпиады

Российских спортсменок по просьбе Киева могут отстранить от участия в Олимпийских Играх в Париже за поддержку спецоперации. Речь идет о членах сборной по вольной борьбе Динаре Кудаевой, Натальи Малышевой, Ольге Хорошавцевой и Ирине Курачкиной. Соответствующее письмо Национальный олимпийский комитет (НОК) отправил в Международный олимпийский комитет (МОК).

Кудаева после смерти своего отца опубликовала в соцсетях его фото с подписью «Ты мой герой», а Хорошавцева и Малышева выразили ей поддержку, поставив лайк.

«Обращаем внимание, что указанные спортсмены поддерживают войну на Украине и не отвечают достаточным критериям для получения статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN)», - сказано в сообщении на сайте НОК.

Также НОК просит отстранить борца сборной Белоруссии Ирину Курачкину за участие в мероприятиях с сыном президента Белоруссии Виктором Лукашенко.

По правилам МОК, на Олимпиаде 2024 смогут участвовать только индивидуальные спортсмены из РФ в нейтральном статусе. При этом россияне не смогут быть участниками церемония открытия Игр, завоеванные медали не будут учитываться в общем зачете, спортсмены лишены государственной символики. От соревнований отстранены все россияне, которые поддерживают спецоперацию или связаны с ВС РФ.