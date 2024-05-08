МОК отказался отдавать россиянам перешедшие к ним медали ОИ

Международный олимпийский комитет в настоящее время не собирается заниматься вручением медалей, которые должны перейти российским спортсменам после пересмотра результатов ранее прошедших Олимпийских игр.

Как передает ТАСС заявление представителя пресс-службы МОК, перераспределением медалей должен и всегда занимался национальный олимпийский комитет соответствующего спортсмена.

«Когда Олимпийский комитет России не был отстранен, он не смог вернуть медали Международному олимпийскому комитету после того, как результаты 15 российских спортсменов или команд, показанные на Олимпиадах, были аннулированы», - сообщил собеседник.

По его словам, несмотря на отстранение Олимпийского комитета России, МОК на данный момент не может перераспределить медали спортсменам из России.

Так, в 2018 году МОК принял решение признать российского гребца Илью Штокалова бронзовым призером ОИ-2016 после того, как дисквалифицировали спортсмена из Молдавии, показавшего в Рио-де-Жанейро третий результат. По данным ТАСС, Штокалов до сих пор не получил награду.

До этого пранкеры Вован и Лексус опубликовали третье разоблачающее видео про главу МОК Томаса Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса. Глава Международного олимпийского комитета признался в политическом решении для спортсменов России.