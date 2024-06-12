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Гладков: ВСУ разбрасывают мины с сейсмодатчиками в приграничной зоне

Губернатор Белгородской области призвал людей не приближаться к подозрительным предметам.
Сергей Лебедев 2024-06-12 08:45:39
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Украинские националисты начали разбрасываться противопехотные мины с сейсмодатчиками в 10-километровой приграничной зоне у Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«Очень опасная вещь, постараемся сейчас как можно быстрее распространить видеоролики с описанием и изображением», - сказал губернатор в своем Telegram-канале.

Он призвал не приближаться к подозрительным предметам. О них необходимо  сообщать в специальные службы.

Напомним, ранее Вячеслав Гладков сообщил, что при украинском обстреле Шебекино из РСЗО погиб мужчина. Реактивный снаряд попал прямо в квартиру мирного жителя. Еще 3 человека получили ранения.

#боевики #белгородская область #ВСУ #мины #Националисты #опасность #шебекино
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