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Bloomberg: в США введут санкции на продажу РФ полупроводниковых чипов

В санкционный список планируется внести восемь компаний, базирующихся в Гонконге, которые поставляют чипы в Россию.
Ирина Егорова 2024-06-12 06:46:16
© Фото: CfotoKeystone Press Agency, Global Look Press

Американские власти расширяют санкционные меры и намерены запретить поставки в Россию полупроводниковых чипов, изготавливаемых по технологии США, но которые не производятся непосредственно внутри страны. Об этом информирует Bloomberg.

«В их число входят восемь компаний в Гонконге, которые поставляют чипы в Россию», - сказано в материале.

Раньше правоприменение больше концентрировалось на товарах американского происхождения. США будут выявлять реселлеров и предупреждать их, что им запрещено отправлять чипы американского производства в Россию. Продавцы, нарушающие правила, рискуют попасть под уголовное наказание, уточняется в статье.

США также могут расширить санкции на корпоративное программное обеспечение, а это на практике приведет к тому, что оно перестанет обновляться.

Подобные меры принимаются Штатами для якобы усиления давления на российский военно-промышленный комплекс. Однако о каких-то конкретных сроках введения ограничений не говорится.

#сша #санкции #поставки #технология #Чипы #изготовление #военно-промышленный комплекс
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