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В Белом доме назвали российский ВПК целью новых санкций

Ранее глава МИД Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто констатировал бесполезность западных санкций, введенных в отношении России более двух лет назад.
Ян Брацкий 2024-06-11 23:15:46
© Фото: Al Drago - Pool via CNPKeystone Press Agency Global Look Press

Очередные санкции США призваны усилить давление на российский военно-промышленный комплекс. Об этом на брифинге для журналистов заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

«Эти санкции, в частности... будут призваны оказать давление на военно-промышленный комплекс России», - цитирует РИА Новости слова Кирби.

Представитель Белого дома не стал вдаваться в подробности рестрикций, а также называть конкретные сроки введения американских ограничений.

Ранее глава МИД Венгрии и внешней торговли Петер Сийярто раскритиковал санкции коллективного Запада в отношении России. С его слов, введенные более двух лет назад ограничения ни к чему не привели.

Российская экономика продолжает развиваться, а мир на Украине так и не наступил, отметил политик на полях Петербургского международного экономического форума. Сийярто призвал страны к диалогу и выступил против санкционных войн.

#Россия #сша #ВПК #санкции #Белый дом #сийярто #кирби
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