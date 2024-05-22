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Источник РИА Новости: Россия не намерена пересматривать границу на Балтике

Россия не планировала пересматривать на Балтике ширину вод, шельф и линию госграницы.
Мария Зайцева 2024-05-22 11:50:02
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

У России не было планов пересматривать на Балтийском море линии государственной границы, экономической зоны и континентального шельфа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Ранее 22 мая Министерство обороны РФ внесло предложение об обновлении координат госграницы у Балтийского моря.

В ведомстве объяснили, что это создаст «систему прямых исходных линий на южной части российских островов» в восточной части Финского залива и в Калининградской области у городов Балтийск и Зеленоградск. В таком случае морская акватория могла бы использоваться как внутренние воды.

МИД Финляндии в ответ на предложение Минобороны заявил о необходимости «проработки деталей» и напомнил о конвенции ООН по морскому праву, выразив надежду, что Россия будет следовать ее положениям.

#Финляндия #Балтика #Балтийское море #Финский залив #госграница рф #экономическая зона #Континентальный шельф
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