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Карякин провел мастер-класс по игре в шахматы в зоне СВО

Гроссмейстер поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих, а также ответил на интересующие их вопросы.
2024-06-02 05:00:00
© Фото: Минобороны России

В зоне специальной операции для бойцов группировки войск «Центр» устроили мастер-класс по игре в шахматы. Его провел гроссмейстер и заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Гроссмейстер навестил бойцов и сыграл с ними несколько шахматных партий. Кроме того, он поинтересовался жизнью и бытом военнослужащих и ответил на интересующие их вопросы.

Сергей Александрович поддержал участников спецоперации, выразив уверенность в скорой победе. В завершение встречи она передал бойцам подписанную им шахматную доску.

«Было весело и интересно, много интересных партий и живого общения», - отметил гроссмейстер.

Военнослужащие были очень рады такой встрече, а командование мотострелкового полка наградило шахматиста памятной грамотой.

Напомним, ранее Сергей Карякин заявил, что Россия должна победно завершить специальную операцию и освободить города для того, чтобы украинцы узнали правду. По его словам, для осознания того, что происходит на самом деле, требуется время. Однако, по мнению гроссмейстера, это произойдет не сразу.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #шахматы #гроссмейстер #мастер-класс #Сергей Карякин
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