Карякин заявил, что победа России в СВО поможет убрать зомбированность на Украине

Карякин отметил, что для того, чтобы убрать зомбированность понадобится время.

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Россия должна победно завершить спецоперацию на Украине и освободить города, для того, чтобы украинцы узнали правду. Об этом заявил российский шахматист Сергей Карякин в интервью РИА Новости.

«Зомбированность (на Украине - Прим. ред.), безусловно, есть. Когда людям много лет вливают в уши определенную картину, то большая часть этому поддается», - сказал Каряхкин.

Российский шахматист добавил, что для осознания того, что происходит на самом деле и что все не так, как им рассказывают, требуется время. Однако, по мнению Карякина, это произойдет не сразу.

«Возвращаемся к тому, что здесь нужна победа и освобождение городов, чтобы люди поняли», - сказал гроссмейстер.

Ранее российский шахматист провел мастер-класс по игре в зоне специальной военной операции для бойцов ВС РФ. Сергей Карякин также пообщался с бойцами и поинтересовался их бытом.