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Работника ФСИН арестовали за призывы к терроризму в статусе WhatsApp*

Его обвинили в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы.
Ирина Егорова 2024-06-12 03:20:03
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru Global Look Press

Сотрудник ФСИН Александр Смирнов арестован за публичные призывы к терроризму. Замоскворецкий суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Ближайшие два месяца, до 10 августа, фигурант проведет в СИЗО, сказано в заявлении столичных судов общей юрисдикции.

«По версии следствия, Смирнов выступил против проведения специальной военной операции, разместил в разделе "статус" мессенджера WhatsApp*(принадлежит компании Meta**, признанной в России экстремистской организацией) призыв к террористической деятельности», - отмечает пресс-служба.

Смирнов обвиняется в совершении преступления по части 2 статьи 205.2 УК РФ, которая подразумевает использование современных средств связи, в том числе мессенджеров для незаконных действий, в том числе для призывов к  террористической деятельности.

По этой статье предусмотрено наказание до семи лет тюрьмы.

О задержании работника НИИ ФСИН стало известно днем ранее. Подозреваемый в совершении преступления был задержан в Москве сотрудниками ФСБ.

* Сервис принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации.

** Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации. 

#терроризм #арест #ФСИН #суд #СИЗО #мессенджер #призывы #фигурант
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