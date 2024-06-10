Сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в совершении преступления

Сотрудника НИИ ФСИН задержали в Москве по подозрению в совершении преступления, точная инкриминируемая статья не называется. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия», - уточнили в ведомстве.

Следующим этапом станет избрание меры пресечения в отношении преступника.

Задержание проводилось совместно с ФСБ России. В СК России возбудили уголовное дело, однако неизвестно, что именно инкриминируется виновному. Далее будет проведена служебная проверка.