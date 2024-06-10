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Сотрудника НИИ ФСИН задержали по подозрению в совершении преступления

В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения, в ведомстве не уточнили, что именно инкриминируется мужчине.
Елизавета Кондрикова 2024-06-10 22:44:47
© Фото: Marcus Brandt, dpa Globallookpress

Сотрудника НИИ ФСИН задержали в Москве по подозрению в совершении преступления, точная инкриминируемая статья не называется. Об этом сообщила пресс-служба ФСИН.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия», - уточнили в ведомстве.

Следующим этапом станет избрание меры пресечения в отношении преступника.

Задержание проводилось совместно с ФСБ России. В СК России возбудили уголовное дело, однако неизвестно, что именно инкриминируется виновному. Далее будет проведена служебная проверка.

#преступление #Задержание #фсб россии #ФСИН #нии фсин
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