Илон Маск заявил, что личные выходки Хантера Байдена позорят США

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал обвинительный вердикт присяжных по делу Хантера Байдена о хранении оружия. Он отметил, что его действия негативно влияют на репутацию США.

«Личные выходки Хантера не имеют большого значения. Однако нанесение ущерба репутации и авторитету США недопустимо, поскольку это позорит страну», - написал миллиардер в Х.

Накануне коллегия присяжных признала сына президента США Хантера Байдена виновным по всем трем федеральным обвинениям в хранении огнестрельного оружия. Жюри пришло к выводу, что он нарушил законы, которые не должны позволять наркоманам владеть огнестрельным оружием.

В октябре 2018 года, покупая пистолет, сын хозяина Белого дома солгал, написав в анкете, что не употребляет наркотики. Теперь 54-летнему Байдену младшему может грозить до 25 лет тюремного заключения и штраф до 750 тысяч долларов. Джо Байден в своем заявлении выразил поддержку сыну. Он заявил, что «будет продолжать уважать судебный процесс, пока Хантер подает апелляцию».