В МОК заявили, что следят за социальными сетями российских спортсменов

Действия российских спортсменов, например, контракты, социальные сети и другие детали, отслеживают в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом заявил спортивный директор МОК Кит Макконнелл.

По его словам, целью отслеживания является установления соответствия спортсменов из РФ нейтральному статусу, передает РИА Новости.

МОК ранее допустил на Олимпиаду 2024 года в Париже 12 российских атлетов и 7 белорусов. Они смогут выступить только в индивидуальных дисциплинах и без государственной символики. Кроме того, наши спортсмены не смогут участвовать в церемонии открытия Игр. От состязаний отстранены те граждане, которые поддерживают спецоперацию или связаны с ВС РФ. Сам глава МОК признался, что запрет российским спортсменам выступать под своим флагом на Олимпийских играх в Париже - это политическое решение.