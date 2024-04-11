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Глава МОК признался в политическом решении для спортсменов России

Пранкеры Вован и Лексус опубликовали третье разоблачающее видео про главу МОК Томаса Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
Андрей Лазарев Услада Дубинина 2024-04-11 23:28:32
© Фото: Russiacalling Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

Пранкеры Вован и Лексус в очередной раз разоблачили главу МОК Томаса Баха и вице-президента Еврокомиссии Маргаритис Схинас. В получасовом разговоре политики признались, что запрет нашим спортсменам выступать под российским флагом на Олимпийских играх в Париже - это политическое решение.

И это не первое громкое заявление, которое делает Бах в шуточных видео с российским пранкером, загримированным под темнокожего чиновника. В другом ролике глава МОК признает факт слежки за спортсменами России со стороны как Международного Олимпийского комитета, так и украинской стороны.

Глава МОК и вице-президент Еврокомиссии заявили, что участие в «Играх дружбы» можно расценивать как принятие российской стороны в военном конфликте с Украиной. Россия уже не организовывала международные соревнования на самом высоком уровне. Одним из ярких примеров является Сочинская олимпиада, которую пресс-секретарь Олимпийского комитета России Константин Выборнов отметил на форуме «Мы вместе. Спорт».

Неладное в разоблачающем разговоре Томас Бах и Маргаритис Схинас заметили, только когда пранкер достал бутылку «беленькой», чтобы прокомментировать, что высказывания политиков больше похоже на сговор. А это, как отметил темнокожий чиновник, нечестно.

#Спорт #Еврокомиссия #МОК #Спортсмены #Пранк
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