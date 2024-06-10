МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС США подтвердили повреждение двух судов хуситами в Аденском заливе

Несмотря на повреждения, оба корабля остались на ходу.
Ирина Егорова 2024-06-10 04:35:49
© Фото: Hani Al-Ansi dpa Globallookpress

Центральное командование ВС США заявляло об атаке йеменскими хуситами «Ансар Аллах» двух судов в Аденском заливе, в связи с чем они оказались повреждены. Уточняется, что из контролируемых районов Йемена запустили противокорабельные крылатую и баллистическую ракеты.

Одна из низ поразила контейнеровоз под флагом Либерии Tavvishi, другая -  теплоход Norderney, уточнило командование в Х.

Несмотря на повреждения, оба корабля остались на ходу. О пострадавших среди членов экипажа не сообщается.

Йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать связанные с Израилем корабли из-за операции в секторе Газа. Ряд судоходных компаний приостановили перевозки через Красное море. Вооруженные силы США и Великобритании наносят ответные удары по объектам военной инфраструктуры хуситов с 12 января. Ранее глава турецкого МИД Хакан Фидан высказал опасения, что американская «игра с огнем» в Йемене может привести к серьезным последствиям для всего Ближнего Востока.

#Йемен #суда #йеменские хуситы #центральное командование ВС США #Ансар Аллах #аленский залив
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 