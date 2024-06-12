Москвичей предупредили о второй волне сверхинтенсивных осадков

Москву в ближайшие часы накроет вторая волна сверхинтенсивных осадков с грозой, опасная погода продержится до утра четверга 13 июня. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

«В ближайшие часы вновь ожидаются сверхинтенсивные осадки, которые могут сопровождаться грозой, градом, сильным ветром», - говорится в сообщении.

Горожан призвали не укрываться под деревьями и не парковать автомобили в их близи, а также оставаться предельно осторожными на улице.

Сегодня сильный ливень с порывами ветра прошел на юго-западе и востоке столицы. Из-за непогоды дерево упало на путях «фиолетовой» ветки метро, движение поездов было заблокировано.