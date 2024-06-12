МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мощный ливень с грозой начался в Москве

Дерево упало на пути метро.
Владимир Рубанов 2024-06-12 16:28:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Москву пришел сильный ливень с мощными порывами ветра и грозой. Дождь сопровождается ухудшением видимости.

Ливень прошел на юго-западе и востоке столицы. Очевидцы сообщают и сильном дожде в районе Автозаводской, ТЦ «Авиапарк» и ВДНХ.

Дерево упало на пути метро на Таганско-Краснопресненской линии. Поезда там ходят с увеличенными интервалами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 12 июня Москву накроет тропический «мегаливень». Ожидается, что День России станет самым дождливым на этой неделе. По прогнозам, непогода продлится до ночи.

#Москва #метро #транспорт #дождь #Непогода #ливень
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
2
Связь в СВО
3
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
4
Командный пункт системы ПРО
5
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
6
Духовное оружие
7
Станкостроение. Фильм 2
8
Ремзаводы
9
Станкостроение. Фильм 1
10
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 