Мощный ливень с грозой начался в Москве

В Москву пришел сильный ливень с мощными порывами ветра и грозой. Дождь сопровождается ухудшением видимости.

Ливень прошел на юго-западе и востоке столицы. Очевидцы сообщают и сильном дожде в районе Автозаводской, ТЦ «Авиапарк» и ВДНХ.

Дерево упало на пути метро на Таганско-Краснопресненской линии. Поезда там ходят с увеличенными интервалами.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что 12 июня Москву накроет тропический «мегаливень». Ожидается, что День России станет самым дождливым на этой неделе. По прогнозам, непогода продлится до ночи.