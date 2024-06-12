Эксперт рассказал, кому грозят новые санкции США в сфере IT-услуг

Новые антироссийские санкции США в отношении IT-сектора не коснутся обычных граждан. В этом уверен генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков. В беседе со «Звездой» он предположил, что и крупный бизнес, на который рассчитан санкционный удар, выдержит его без особых проблем.

«Сказать, что это касается потребительских услуг я не могу. Идет речь о том, чтобы запретить всем гражданам России оказывать консультационную поддержку IT-услуг, облачных технологий для управления предприятиями. Наши компании уже перешли на отечественное программное обеспечение. Примеров масса», - сказал Кусков.

В пресс-релизе Минфина США говорится, что новые рестрикции не коснутся гражданских телекоммуникаций. Значит, облачные сервисы и смартфоны должны остаться доступными для россиян. Если ограничения все таки коснутся гражданского сектора, тогда часть приложений и сервисов станут бесполезны.

«Если там будут внесены облачные сервисы, значит мы не сможем ими пользоваться. Это iCloud и тот же Zoom. Здесь очень много тонкостей. Что будет конкретно, я сказать не могу», - добавил эксперт.

Напомним, США ввели новые ограничения на предоставление услуг в сфере программного обеспечения любому лицу на территории России. Решение вступит в силу 12 сентября 2024 года.