Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, пострадал водитель

Украинские боевики при помощи дрона-камикадзе атаковали движущийся автомобиль, пострадал 19-летний водитель. Инцидент произошел в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

По словам главы области, транспортное средство полностью сгорело. Пострадавшего госпитализируют в другую больницу для дальнейшего лечения.

За последние сутки ВСУ нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе, где повреждения получило здание школы. Также шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света.