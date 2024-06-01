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Дрон ВСУ атаковал машину в Белгородской области, пострадал водитель

У 19-летнего парня, который был за рулем, множественные осколочные ранения головы и туловища. Машина сгорела полностью.
Ирина Егорова 2024-06-01 22:16:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские боевики при помощи дрона-камикадзе атаковали движущийся автомобиль, пострадал 19-летний водитель. Инцидент произошел в селе Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«Пострадавший со множественными осколочными ранениями головы, туловища, верхних и нижних конечностей был доставлен попутным транспортом в Волоконовскую ЦРБ, где врачи оказали ему первую медицинскую помощь», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

По словам главы области, транспортное средство полностью сгорело. Пострадавшего госпитализируют в другую больницу для дальнейшего лечения.

За последние сутки ВСУ нанесли удар по селу Муром в Шебекинском городском округе, где повреждения получило здание школы. Также шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света. 

#Автомобиль #белгородская область #ВСУ #пострадавшие #водитель #Вячеслав Гладков
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