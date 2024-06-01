Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

Российская система ПВО сбила несколько вражеских воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и погибших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

По информации оперативных служб, зафиксировано, предварительно, два обстрела. Жилые дома не повреждены. Осколки упали в районе Центрального рынка и на территории пляжа «Берега».

Гладков добавил, что под удар попало село Муром в Шебекинском городском округе - пострадало здание школы, передает «360». Осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в жилых домах села. Также после обстрела со стороны Украины шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света.