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Силы ПВО сбили воздушные цели на подлете к Белгороду

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.
Ирина Егорова 2024-06-01 18:15:53
© Фото: StringerNEWS.ru, Global Look Press

Российская система ПВО сбила несколько вражеских воздушных целей в небе над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадавших и погибших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

По информации оперативных служб, зафиксировано, предварительно, два обстрела. Жилые дома не повреждены. Осколки упали в районе Центрального рынка и на территории пляжа «Берега».

Гладков добавил, что под удар попало село Муром в Шебекинском городском округе - пострадало здание школы, передает «360». Осколками снарядов выбиты окна, посечены заборы, фасады и кровли в жилых домах села. Также после обстрела со стороны Украины шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света

#белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #воздушные цели #система ПВО #осколки
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