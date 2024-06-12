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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии восстановили

Движение транспорта было ограничено из-за упавшего на пути дерева, поезда двигались с увеличенными интервалами.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 17:02:41
© Фото: Belkin Alexey, news.ru Globallookpress

Движение поездов на «фиолетовой» Таганско-Краснопресненской линии московского метро восстановили, транспорт следует согласно графику. Об этом сообщили в Дептрансе.

Работа ветки была ограничена из-за упавшего на пути дерева, пассажиры стояли в поездах и ждали, пока не возобновится движение. В объявлении москвичей и гостей столицы просили выбирать альтернативные маршруты или пользоваться наземным транспортом.

Падение дерева произошло из-за сильнейшего ливня, который накрыл столицу. Власти города просили людей не прятаться под шаткими конструкциями и быть предельно осторожными.

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