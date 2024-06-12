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В России испытают препарат против «убийцы звезд» глиобластомы

Лечение рака с помощью вирусов в дальнейшем могут назначать и для других видов онкологических заболеваний.
Владимир Рубанов 2024-06-12 15:40:25
© Фото: H.Bilbao Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

На конец 2024 года намечены испытания препарата против глиобластомы, рассказал «Звезде» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН молекулярный биолог Петр Чумаков.

Глиобластома - это смертельное заболевание опухоли мозга. От этой болезни умерли Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов.

После испытаний можно будет назначать эти препараты и для других форм рака, рассказал ученый. И потом по мере расширения таких лечений и исследований такая терапия будет распространяться на большое количество различных видов онкологических заболеваний.

«Идея использования вирусов для терапии рака возникла довольно давно. Но были опасения в отношении безопасности. Кроме того, это такая терапия, если брать отдельный вирусный препарат, - она очень небольшое количество людей может охватить. Потому что опухоли очень индивидуальны и они действуют только на часть опухолей. У нас создана большая панель таких вирусов. И мы можем персонифицированно под каждого больного подбирать наиболее эффективный препарат», - рассказал Петр Чумаков.

Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин вручил медали Героя Труда и Государственные премии. В числе лауреатов был Петр Чумаков.

#вирусы #Лечение #онкология #препараты #рак #наш эксклюзив #онкологические заболевания #Петр Чумаков
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