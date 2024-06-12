В России испытают препарат против «убийцы звезд» глиобластомы

На конец 2024 года намечены испытания препарата против глиобластомы, рассказал «Звезде» главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта РАН молекулярный биолог Петр Чумаков.

Глиобластома - это смертельное заболевание опухоли мозга. От этой болезни умерли Анастасия Заворотнюк, Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов.

После испытаний можно будет назначать эти препараты и для других форм рака, рассказал ученый. И потом по мере расширения таких лечений и исследований такая терапия будет распространяться на большое количество различных видов онкологических заболеваний.

«Идея использования вирусов для терапии рака возникла довольно давно. Но были опасения в отношении безопасности. Кроме того, это такая терапия, если брать отдельный вирусный препарат, - она очень небольшое количество людей может охватить. Потому что опухоли очень индивидуальны и они действуют только на часть опухолей. У нас создана большая панель таких вирусов. И мы можем персонифицированно под каждого больного подбирать наиболее эффективный препарат», - рассказал Петр Чумаков.

Сегодня в Кремле президент России Владимир Путин вручил медали Героя Труда и Государственные премии. В числе лауреатов был Петр Чумаков.