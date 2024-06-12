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МИД назвал «утками» сообщения о восстановлении дипотношений с Грузией

Накануне грузинский телеканал заявил, что правящая «Грузинская мечта» планирует восстановить отношения с РФ и открыть посольство в Москве.
Елизавета Кондрикова 2024-06-12 15:12:18
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В МИД России отреагировали на сообщения грузинских СМИ о якобы планах Грузии восстановить дипломатическое отношения с Россией, назвав их «уткой», российская и грузинская стороны не ведут работу в этом направлении.

«Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», -  сказали в ведомстве агентству РИА Новости.

Новости о планах Тбилиси открыть посольство в Москве накануне распространил местный оппозиционный телеканал Mtavari. По данным СМИ, власти обеих стран работают в этом направлении.

При этом телеканал подчеркнул, что грузинские власти просили не распространять подобные новости, а правящая «Грузинская мечта» отрицала эти сообщения.

Грузия разорвала отношения между двумя странами в 2008 году.

#Россия #в стране и мире #Грузия #МИД РФ #посольство #дипотношения
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