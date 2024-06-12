МИД назвал «утками» сообщения о восстановлении дипотношений с Грузией

В МИД России отреагировали на сообщения грузинских СМИ о якобы планах Грузии восстановить дипломатическое отношения с Россией, назвав их «уткой», российская и грузинская стороны не ведут работу в этом направлении.

«Не видим смысла комментировать разного рода утки, тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами», - сказали в ведомстве агентству РИА Новости.

Новости о планах Тбилиси открыть посольство в Москве накануне распространил местный оппозиционный телеканал Mtavari. По данным СМИ, власти обеих стран работают в этом направлении.

При этом телеканал подчеркнул, что грузинские власти просили не распространять подобные новости, а правящая «Грузинская мечта» отрицала эти сообщения.

Грузия разорвала отношения между двумя странами в 2008 году.