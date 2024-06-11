Mtavari: правящая в Грузии партия готовится открыть посольство в РФ

Работа посольства Грузии в Москве может быть возобновлена в будущем на фоне планов грузинских властей восстановить дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси, сообщает грузинский телеканал Mtavari со ссылкой на собственные источники.

«Источники подтверждают, что правительства Грузии и России активно работают (над восстановлением дипотношений - прим.ред.)», - говорится в публикации.

Уточняется, что подобную инициативу продвигают представители правящей в Грузии партии «Грузинская мечта», для которой восстановление отношений с Москвой назвали одним из «приоритетов». В Грузии уже ведется работа по набору сотрудников для работы в представительстве страны в Москве.

В грузинском правительстве же призвали не распространять какую-либо информацию об открытии диппредставительства на территории РФ.

Напомним, одним из этапов в развитии отношений Москвы и Тбилиси является отмена визового режима и снятие запрета на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, которые произошли в прошлом году.