Глава «Севмаша» прокомментировал выполнение гособоронзаказа

«Севмаш» справляется с выполнением гособоронзаказа, рассказал руководитель предприятия Герой Труда Михаил Будниченко телеканалу «Звезда».

«Это планомерная большая работа, основанная на указе президента по развитию судостроения и кораблестроению до 2050 года. Эта программа реализуется. И как минимум до 2030 года мы знаем перспективу», - рассказал Будниченко.

Строительство атомных подлодок продолжается по гособоронконтрактам, и какие-то из них войдут в состав ВМФ, сказал глава «Севмаша».

Будниченко в шутку прокомментировал прибытие одной из российских подводных лодок на Кубу. По его словам, США не стоит бояться этого визита.

«Если дурить не будут - не стоит. А если будут дурить - конечно. На самом деле все зависит от решений нашего президента. От того, как будет складываться международная ситуация. И сколь нагло они будут действовать в отношении Российской Федерации», - сказал руководитель «Севмаша».

Сегодня Владимир Путин вручил Михаилу Будниченко золотую медаль Героя Труда.