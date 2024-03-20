Эксперт Барсуков объяснил, почему ипотека выгоднее аренды

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков объяснил, почему выгоднее брать квартиру в ипотеку, чем платить за нее аренду.

«Весь вопрос в том, когда человек хочет купить квартиру. Ведь любой человек, который арендует, он в итоге должен прийти в ситуацию, что он когда-нибудь будет покупать свое жилье, потому что у нас в стране сегодня нет выгоды в аренде в том плане, что, даже если это дешевле, чем ипотечный кредит, это все равно не твое жилье, которым ты не можешь распоряжаться, не можешь делать ремонт, тебя в любой момент могут из него выселить, предупредив за месяц», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Несмотря на то что квартира в ипотеку обойдется дороже аренды, приобретенный объект недвижимости станет «активом» гражданина, отметил собеседник телеканала.

«Всегда, когда мы говорим про аренду, нужно задавать вопрос: а когда ты хочешь выйти в покупку? Если человек хочет купить квартиру с горизонтом в год, то вполне возможно, что сегодня есть смысл не брать ипотеку, а снимать. Потому что деньги на депозите 16% годовых приносят. И если все посчитать, то платеж по ипотеке будет, конечно, намного больше, чем ставка по аренде, если ему нужен большой кредит. Физически человек может даже не потянуть это. Ему в этой ситуации в аренду, может быть, даже выгоднее выходить», - добавил эксперт.

Однако, по словам Барсукова, если планировать приобретение квартиры через 10 лет, то аренду рассматривать не стоит, поскольку со временем покупателя может ждать повышение цен.

Ранее юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова объяснила, подешевеет ли аренда жилья в случае снижения ставок ЦБ во второй половине 2024 года. С ее слов, если у людей улучшатся возможности для покупки жилья, на рынке будет больше предложений и цены на аренду снизятся.