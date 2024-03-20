МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт Барсуков объяснил, почему ипотека выгоднее аренды

Если рассматривать квартирный вопрос на длительную перспективу, то ипотечный кредит станет более выгодным решением, чем аренда, рассказал эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
Максим Крюков 2024-03-20 09:14:01
© Фото: Markus Scholz, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков объяснил, почему выгоднее брать квартиру в ипотеку, чем платить за нее аренду.

«Весь вопрос в том, когда человек хочет купить квартиру. Ведь любой человек, который арендует, он в итоге должен прийти в ситуацию, что он когда-нибудь будет покупать свое жилье, потому что у нас в стране сегодня нет выгоды в аренде в том плане, что, даже если это дешевле, чем ипотечный кредит, это все равно не твое жилье, которым ты не можешь распоряжаться, не можешь делать ремонт, тебя в любой момент могут из него выселить, предупредив за месяц», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Несмотря на то что квартира в ипотеку обойдется дороже аренды, приобретенный объект недвижимости станет «активом» гражданина, отметил собеседник телеканала.

«Всегда, когда мы говорим про аренду, нужно задавать вопрос: а когда ты хочешь выйти в покупку? Если человек хочет купить квартиру с горизонтом в год, то вполне возможно, что сегодня есть смысл не брать ипотеку, а снимать. Потому что деньги на депозите 16% годовых приносят. И если все посчитать, то платеж по ипотеке будет, конечно, намного больше, чем ставка по аренде, если ему нужен большой кредит. Физически человек может даже не потянуть это. Ему в этой ситуации в аренду, может быть, даже выгоднее выходить», - добавил эксперт.

Однако, по словам Барсукова, если планировать приобретение квартиры через 10 лет, то аренду рассматривать не стоит, поскольку со временем покупателя может ждать повышение цен.

Ранее юрист по недвижимости и аренде Елена Рудакова объяснила, подешевеет ли аренда жилья в случае снижения ставок ЦБ во второй половине 2024 года. С ее слов, если у людей улучшатся возможности для покупки жилья, на рынке будет больше предложений и цены на аренду снизятся.

#недвижимость #ипотека #эксперт #квартира #наш эксклюзив #аренда жилья
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
«Кронштадт». Самая тихая из подлодок
2
КРЭТ. Часть 2
3
КРЭТ. Часть 1
4
Военная автотехника. Испытания Оймяконом
5
Спецназ Кубы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 