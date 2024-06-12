Путин: вся Россия поддерживает участников спецоперации

Вся страна поддерживает участников специальной военной операции. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения государственных премий в области науки и технологий, литературы и искусства, а также золотых медалей Героям Труда.

«Вся страна, наш многонациональный народ поддерживает наших героев», - сказал глава государства.

Владимир Путин подчеркнул, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. По его словам, эти чувства близки и дороги каждому.

«Они служат надежной опорой участникам специальной военной операции», - отметил президент.

Напомним, Владимир Путин неоднократно отмечал заслуги военных, сражающихся с украинскими боевиками. Так, например, на торжественной церемонии вступления в должность главы государства он заявил, что хочет передать поклон участникам СВО.