Бойцы группировки войск «Центр» полностью освободили поселок Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й украинских механизированных бригад в районах Архангельского и Новгородского.

Кроме того, российские военные отразили восемь контратак националистов в районе населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Соловьево, Семеновка и Нетайлово. Боевики пытались атаковать силами 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й и 143-й пехотных, 68-й егерской бригад.

Украинские националисты потеряли до 380 бойцов, танк Abrams», две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, три пикапа и боевую бронемашину.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.