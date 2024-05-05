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Бойцы ВС РФ освободили поселок Очеретино в ДНР

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й украинских механизированных бригад в районах Архангельского и Новгородского.
2024-05-05 13:23:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Бойцы группировки войск «Центр» полностью освободили поселок Очеретино в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Также подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям 24-й и 115-й украинских механизированных бригад в районах Архангельского и Новгородского.

Кроме того, российские военные отразили восемь контратак националистов в районе населенных пунктов Очеретино, Новокалиново, Бердычи, Соловьево, Семеновка и Нетайлово. Боевики пытались атаковать силами 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 47-й механизированной, 142-й и 143-й пехотных, 68-й егерской бригад.

Украинские националисты потеряли до 380 бойцов, танк Abrams», две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, три пикапа и боевую бронемашину.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#ВС РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #Центр #Донецкая народная республика #очеретино
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