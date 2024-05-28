Российские бойцы в зоне СВО скрестили моноколесо и FPV-дрон

Российские бойцы в зоне специальной военной операции создали роботизированные платформы, которые могут доставлять продовольствие и боеприпасы на линию боевого соприкосновения. Умельцы скрестили оборудование FPV-дронов с моноколесами.

Беспилотники также могут вывозить раненых. Грузоподъемность платформы с дистанционным управлением составляет около 300 килограммов. Об этом военные рассказали телеканалу «Звезда».

«Составная очень простая. Внутри батарейка, управление. Управление все идет о FPV. Камера "день-ночь" FPV-шная стоит», - отметил заместитель командира полка по тылу с позывным «Ветер».

Платформа с дистанционным управлением получила четыре моноколеса. Их объединили резиновыми гусеницами.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как ремонтники под Авдеевкой собрали вездеходы из УАЗов и трофейных машин. Они могут развивать скорость до 80 километров в час и вмещают 7 человек.