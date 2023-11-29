В Москве заочно арестовали украинскую певицу Джамалу

На победительницу конкурса «Евровидение-2016» завели уголовное дело за распространение фейков о Российской армии.

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Басманный районный суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу и победительницу конкурса «Евровидение-2016» Сусану Джамаладинову (Джамала). Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Отмечается, что на женщину завели уголовное дело за распространение фейков о Российской армии. Его рассмотрят в суде в отсутствие обвиняемой.

Певицу обвиняют в том, что она в социальных сетях опубликовала ложную информацию о действиях ВС РФ в ходе специальной операции.

На прошлой неделе Министерство внутренних дел России объявило Джамалу в розыск.