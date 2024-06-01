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ПВО сбили ракету «Нептун» и два дрона ВСУ над Белгородской областью

Минувшей ночью средства ПВО сбивали ракеты «Нептун» и дроны боевиков над Краснодарским краем, Воронежской, Тамбовской и Белгородской областями.
Ян Брацкий 2024-06-01 20:59:38
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Российские военные пресекли попытку украинских националистов совершить террористическую атаку с применением противокорабельной ракеты «Нептун» и беспилотников самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.

Дежурными средствами ПВО одна ракета «Нептун» и два дрона были уничтожены в небе над территорией Белгородской области.

Минувшей ночью средства ПВО отразили несколько атак киевского режима в разных регионах страны. Были сбиты пять противокорабельных ракет «Нептун», а также 29 беспилотников над территорией Краснодарского края. Также дроны были уничтожены над территорией Воронежской, Тамбовской и Белгородской областей.

#армия #пво #белгородская область #ВСУ #Нептун
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