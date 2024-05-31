Дроны и ракеты «Нептун» уничтожены ночью над разными регионами

Средства ПВО прошедшей ночью отразили несколько атак киевского режима в разных регионах, сообщило Минобороны России. Средства ПВО сбили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Пять противокорабельных ракет, а также 29 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края. По одному беспилотнику самолетного типа сбиты над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На нефтебазе в Темрюкском районе были повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.