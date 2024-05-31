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Дроны и ракеты «Нептун» уничтожены ночью над разными регионами

Средства ПВО отработали в Краснодарском крае, Воронежской, Белгородской и Тамбовской областях.
2024-05-31 07:43:45
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Средства ПВО прошедшей ночью отразили несколько атак киевского режима в разных регионах, сообщило Минобороны России. Средства ПВО сбили противокорабельные ракеты «Нептун» и беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Пять противокорабельных ракет, а также 29 БПЛА уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края. По одному беспилотнику самолетного типа сбиты над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских беспилотников. На нефтебазе в Темрюкском районе были повреждены и загорелись три цистерны с нефтепродуктами.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Краснодарский край #пво #бпла #тамбовская область #Воронежская область #белгородская область #ПКР «Нептун» #противокорабельные ракеты
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