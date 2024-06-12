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Расчеты РСЗО «Град» нанесли ночной удар по правому берегу Днепра

Точные координаты целей ВСУ на правом берегу Днепра расчеты РСЗО получают от подразделений, оснащенных разведывательными дронами.
2024-06-12 05:54:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» круглосуточно поражают бронетехнику националистов, скопления живой силы боевиков, а также склады боеприпасов на правом берегу Днепра.

Боевые машины постоянно находятся в состоянии готовности. Расчеты «Градов» на позиции выезжают из заранее подготовленных укрытий, оперативно наносят разящие удары, после чего меняют огневые точки.

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают расчеты разведывательных беспилотников. Взаимодействие с ними отработано до автоматизма. Точные координаты позволяют уничтожить цель с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов

#армия #ВС РФ #ВСУ #РСЗО Град #Днепр
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