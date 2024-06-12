Расчеты РСЗО «Град» нанесли ночной удар по правому берегу Днепра

Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийского соединения группировки войск «Днепр» круглосуточно поражают бронетехнику националистов, скопления живой силы боевиков, а также склады боеприпасов на правом берегу Днепра.

Боевые машины постоянно находятся в состоянии готовности. Расчеты «Градов» на позиции выезжают из заранее подготовленных укрытий, оперативно наносят разящие удары, после чего меняют огневые точки.

Корректировка стрельбы ведется в режиме реального времени. В этом помогают расчеты разведывательных беспилотников. Взаимодействие с ними отработано до автоматизма. Точные координаты позволяют уничтожить цель с минимальным расходом боеприпасов.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов