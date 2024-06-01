Бойцы ВС РФ совершили массовое восхождение на Эльбрус

На встречу с самой высокой горой Европы - величественным Эльбрусом отправились военнослужащие. Традицию массового восхождения на вершину поддерживает военный центр горной подготовки. В этом году на Эльбрусиаде впервые участвует сборная ветеранов СВО. Многие на передовой получили тяжелые ранения. Но несмотря на это - решились на сложный подъем. Такого многолюдного визита Эльбрус не видел, как минимум, год. На встречу с самой высокой вершиной Европы вышли больше 120-ти военнослужащих всех военных округов и Военно-морского флота.

Старт в три часа ночи, успеть вернуться надо до обеда, пока погода не показала свой крутой нрав, а порывы ветра не достигли критических отметок. К этому броску команды готовились не один день, набирая все большую высоту. Перед днем «Х» ночевка на высоте 4000 метров. К изнурительному восхождению готовятся не только мужчины, но и хрупкие девушки. Шансом испытать себя воспользоваться готов каждый.

Для Валерия Якупова покорить Эльбрус - это превзойти себя дважды. Обладатель ордена Мужества и медали «За отвагу» потерял ногу в ходе СВО, но остался верным своей любви к жизни и жажде приключений. В родной бригаде продолжает службу, теперь в качестве инструктора. Предложение покорить вершину принял без колебаний.

«Все было изначально понятно. Ясно, что жизнь продолжается, жить надо дальше и встало как бы все на свои места. Я пройду 100 метров, мне уже тяжело, я уже иду с самого начала на морально-волевых. И для меня, понятное дело, что будет и на вершине тяжело и я себя на это настраиваю, легко не будет», - признался участник команды Военно-морского флота Валерий Якупов.

Впервые на Эльбрусиаде сборная ветеранов СВО. Не с ограниченными возможностями, а особенностями, вежливо поправляют они. И тут же добавляют, металлические протезы сделали их только крепче, не только физически, но и морально. Каждый в символическое путешествие вкладывает что-то свое.

«От противника можно убежать, спрятаться. Приехав сюда, тут с самим собой, никуда не убежишь. Я восхожу для того, чтобы почтить память тех пацанов, которые у нас погибли и по сей день погибают», - объяснил один из участников восхождения.

Пронизывающий ветер, снег, а порой и солнце, которое готово, кажется, испепелить тех, кто подбирается к нему слишком близко. Участники сборной ВДВ, одними из первых прибывшие на вершину, ощутили это на себе. Высота - суровое испытание для организма. Акклиматизация помогает примирить его с непривычными условиями, но гарантий хорошего самочувствия не даст никто.

«Видимо было повышено давление именно на сегодня, возможно где-то были выхлопы сероводородные, все таки Эльбрус это не просто гора, это спящий вулкан», - рассказал замначальника управления физической подготовки Александр Украинец.

Когда природа скорее достойный соперник, напарники играют особую роль. От их поддержки зависит как выживание, так и будущий триумф. По итогам этой Эльбрусиады в первой группе лидером стала сборная Южного военного округа, серебро у команды ВДВ, замкнул тройку победителей Восточный военный округ. Десятки отдельных номинаций, сияющих кубков, но главной наградой была и остается вершина.