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Медведев обыграл чеха и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата

В четвертом круге Медведев сыграет с победителем матча между немцем Яном-Леннардом Штруффом и австралийцем Алексом де Минауром.
Ирина Егорова 2024-06-01 19:45:41
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл чешского теннисиста Томаша Махача в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже. Встреча окончилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 в пользу Медведева.

В четвертом круге Медведев сыграет либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с австралийцем Алексом де Минауром, в зависимости от того, кто из них одержит победу, передает ТАСС. 

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву 28 лет, он занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).  В его арсенале 20 титулов ATP. Он выигрывал кубок ATP и Кубок Дэвиса. Противнику Медведева чеху Махачу 23 года, он занимает 34 место в рейтинге АТР.

Медведев ранее возглавил рейтинг персональных брендов спортсменов, по версии издания Forbes Sport. Второе и третье места заняли фигуристка Александра Трусова и хоккеист Александр Овечкин.

#Спорт #соревнования #Париж #теннис #даниил медведев #Roland Garros
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