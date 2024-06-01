Медведев обыграл чеха и вышел в четвертый круг Открытого чемпионата

Первая ракетка России Даниил Медведев обыграл чешского теннисиста Томаша Махача в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Турнир проходит в Париже. Встреча окончилась со счетом 7:6 (7:4), 7:5, 1:6, 6:4 в пользу Медведева.

В четвертом круге Медведев сыграет либо с немцем Яном-Леннардом Штруффом, либо с австралийцем Алексом де Минауром, в зависимости от того, кто из них одержит победу, передает ТАСС.

Российскому теннисисту Даниилу Медведеву 28 лет, он занимает пятую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В его арсенале 20 титулов ATP. Он выигрывал кубок ATP и Кубок Дэвиса. Противнику Медведева чеху Махачу 23 года, он занимает 34 место в рейтинге АТР.

Медведев ранее возглавил рейтинг персональных брендов спортсменов, по версии издания Forbes Sport. Второе и третье места заняли фигуристка Александра Трусова и хоккеист Александр Овечкин.