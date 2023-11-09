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Теннисист Медведев возглавил рейтинг личных брендов среди спортсменов РФ

Дарина Криц
15:26 09.11.2023
Второе и третье места заняли фигуристка Александра Трусова и хоккеист Александр Овечкин.
Теннисист Медведев возглавил рейтинг личных брендов среди спортсменов РФ
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Российский теннисист Даниил Медведев возглавил рейтинг персональных брендов спортсменов. Его фамилия стоит на первой строчке. Второе и третье места заняли фигуристка Александра Трусова и хоккеист Александр Овечкин. Рейтинг составило издание Forbes Sport.

В рейтинге отображены 30 самых ценных персональных брендов спортсменов РФ. Он основан на степени их привлекательности для рекламодателей. В них вошли атлеты, сохранившие российское гражданство по состоянию на 1 сентября 2023 года.

Также в рейтинг вошли футболист Артем Дзюба, фигуристка Камила Валиева, они разделили четвертое и пятое места соответственно.

Шестое и седьмое места заняли теннисист Андрей Рублев и фигуристка Алина Загитова. На восьмом и девятом местах оказались фигуристка Анна Щербакова и чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев. Замкнула десятку фигуристка Евгения Медведева.

Как сообщалось в конце октября, теннисист Медведев вышел в финал турнира АТР (Ассоциации теннисистов-профессионалов) в Вене и установил рекорд. Двадцатисемилетний россиянин является действующим победителем турнира в Вене, но он еще никогда не выигрывал те же самые соревнования дважды, что свидетельствует о новом рекорде спортсмена. 

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