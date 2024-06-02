Онколог Алешин назвал причины появления и симптомы глиобластомы

Глиобластома относится к редким заболеваниям, но среди опухолей головного мозга - это достаточно частая болезнь, отметил в разговоре со «Звездой» старший научный сотрудник отделения нейроонкологии НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России Владимир Алешин.

«Наследственный характер этих опухолей не доказан никем в мире. Причины, по которым они появляются, неизвестны никому. Происходит сбой иммунных систем организма и эти клетки начинают собираться и организовываться в эту опухоль, не уничтожаются самостоятельно организмом», - объяснил причины возникновения заболевания научный сотрудник.

По его словам, глиобластома лечится стандартно в России и за рубежом. Лечение включает в себя хирургическое вмешательство в объеме биопсии опухоли, либо в объеме максимально возможной резекции опухоли. Затем проводится лекарственная противоопухолевое лечение совместно с лучевой терапией, после чего длительное время продолжается лекарственное противоопухолевое лечение (химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия).

«К сожалению, глиобластома - это 100 процентов рецидивирующее заболевание. Но никто не знает, когда рецидив произойдет у конкретного пациента. Есть средние сроки, но далеко не все пациенты укладываются в них. Поэтому, говорить о невозможности вылечить ее... наверное, когда-то это получится. Может быть завтра», - предположил эксперт.

Говоря о симптомах, может наблюдаться острое нарушение мозгового кровообращения, эпилепсия, судорожные припадки, но каких-то однозначных проявлений не существует, заявил Алешин. Человеку, который заметил у себя подобные «непонятные проявления», надо обратиться к неврологу, посоветовал научный сотрудник. По результатам МРТ, если опухоль существует, она будет выявлена и человека направят к нейроонкологу.

«Есть хорошие слова -"не стоит смотреть на часы, тогда и на краю спокойно дышишь", поэтому надо жить. Говорить о каких-то сроках...Любой пациент может найти кучу информации в интернете... В одной книжке человек читал медицинский справочник и нашел у себя все болезни. Зачем это делать», - пошутил Алешин.

Анастасия Заворотнюк боролась с глиобластомой с 2019 года, умерла она 30 мая в возрасте 53-х лет. От этой же болезни скончались Жанна Фриске, Дмитрий Хворостовский и Михаил Задорнов.