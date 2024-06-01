На Украине заявили о критических повреждениях двух ГЭС

Две гидроэлектростанции поражены на Украине в ночь на субботу. Об этом заявила пресс-служба «Укргидроэнерго». Там назвали повреждения критическими. Одновременно с этим появились сообщения об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Накануне компания «Укрэнерго» анонсировала ухудшение ситуации с электроснабжением. В последнее время Украине хватало электроэнергии и удавалось избежать ее почасовых отключений. Тем временем многие энергетические мощности в стране полностью уничтожены. Их количество превышает число восстановленных объектов.

Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам и связанной с ВСУ инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Следствие пришло к выводу, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.