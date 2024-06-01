МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Конкурс «ЗВЕЗДА-2024» Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

На Украине заявили о критических повреждениях двух ГЭС

Значительная часть энергетических мощностей на Украине уничтожена, поэтому не исключены отключения электричества в ближайшем будущем.
Ян Брацкий 2024-06-01 18:40:38
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk, Keystone Press Agency, Global Look Press

Две гидроэлектростанции поражены на Украине в ночь на субботу. Об этом заявила пресс-служба «Укргидроэнерго». Там назвали повреждения критическими. Одновременно с этим появились сообщения об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в четырех областях Украины.

Накануне компания «Укрэнерго» анонсировала ухудшение ситуации с электроснабжением. В последнее время Украине хватало электроэнергии и удавалось избежать ее почасовых отключений. Тем временем многие энергетические мощности в стране полностью уничтожены. Их количество превышает число восстановленных объектов.

Вооруженные силы РФ наносят удары по военным объектам и связанной с ВСУ инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, в результате которого погибли люди. Следствие пришло к выводу, что за преступлением стоят украинские спецслужбы.

#Украина #«Укргидроэнерго» #ГЭС #Электричество
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
2
Командный пункт системы ПРО
3
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
4
Духовное оружие
5
Станкостроение. Фильм 2
6
Ремзаводы
7
Станкостроение. Фильм 1
8
Высокоточные комплексы. Всегда в точку
9
Военные микротурбины
10
Новый русский Суперджет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 