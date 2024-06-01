Шесть белгородских сел остались без света после обстрела

Шесть населенных пунктов в Белгородской области остались без света после обстрела со стороны Украины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Никто не пострадал.

После удара ВСУ по селу Графовка Краснояружского района повреждена линия электропередачи. Энергоснабжение нарушено в поселке Прилесье, селах Графовка, Романовка, Демидовка, Поповка и Репяховка.

Электрики начнут восстанавливать электроснабжение, когда это будет безопасно.

Прошедшей ночью Над Белгородом и Белгородским районом работала система ПВО, были сбиты воздушные цели.