МИД назвал цинизмом попытки ФРГ делить блокадников по национальности

Заявления официального Берлина о том, что компенсационные выплаты положены блокадникам только еврейской национальности крайне циничны. Об этом сказал Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью проекту «Без срока давности», текст и видео которого опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

«Мы обратились к ним (к Германии - прим. ред.) и сказали, что справедливость должна восторжествовать. Все блокадники страдали одинаково, мерзли, умирали. Это была жуткая часть Великой Отечественной, Второй мировой войны. Нам ответили, что, мол, жертвам Холокоста по закону можно и нужно выплачивать компенсации, а все остальные не являются жертвами Холокоста. Даже не нужно объяснять, насколько цинично это звучало», - сказал Лавров.

Глава российской дипломатии уточнил, что неоднократно обсуждал этот вопрос с президентом Германии и пытался проводить работу в других ведомствах, но все безрезультатно.

Ранее Россия потребовала от Германии официально признать актом геноцида блокаду Ленинграда и другие преступления нацистского режима на территории СССР. До этого МИД ФРГ назвал блокаду одним из наиболее страшных преступлений против человечности, которое совершил нацистский режим. Однако Россия рассматривает блокаду и другие преступления третьего рейха именно как акты геноцида.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила, что Германия не имеет морального права по-разному относиться к жертвам преступлений нацистов. Это противоречит положениям международно-правовых документов.