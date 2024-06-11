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Морпехи рассказали, как освобождали село Новомихайловка в ДНР

Отборные националисты, укреплявшиеся в населенном пункте с 2014 года, оказывали отчаянное сопротивление.
Павел Кольцов 2024-06-11 06:40:43
© Фото: TOF_VMF, Telegram © Видео: ТРК «Звезда»

В конце апреля Министерство обороны РФ сообщило о полном освобождении Новомихайловки в Донецкой Народной Республике. Сейчас на главной высоте села развиваются флаги России и морской пехоты. Именно морпехи из 155-й бригады брали населенный пункт. Противник оказывал отчаянное сопротивление. Ожесточенные бои шли за каждый дом.

В Новомихайловке украинские боевики укреплялись с 2014 года. Однако очередная «крепость» киевского режима пала благодаря слаженным действиям подразделений группировки войск «Восток». На острие атаки были штурмовики 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота.

«Стараются не давать нам продвинуться ни на метр, но все же мы прорываемся», - рассказал военнослужащий с позывным «Перец».

Российским бойцам противостояли отборные националисты. Морпехи метр за метром прошли Новомихайловку насквозь по центральной улице. В конце они водрузили флаги РФ и морской пехоты. Увидев их, боевики запустили десятки беспилотников. Наших военных атаковывали дроны-камикадзе, их забрасывали гранатами и зажигательными боеприпасами.

Никто из штурмовой группы не получил серьезных ранений. Операторы ударных БПЛА сожгли несколько единиц бронетехники противника и уничтожили большое количество живой силы. Морпехи еще сутки удерживали позиции до подхода мотострелковых подразделений. Националисты ночью несколько раз пытались контратаковать. 

«Пулеметчик быстро среагировал, отразил это наступление», - вспоминает боец с позывным «Мороз».

Сейчас морпехи-тихоокеанцы вновь на острие атаки. Они уничтожают врага в Константиновке, взятие которой практически перекроет снабжение угледарской группировки боевиков.

#армия #ДНР #освобождение #спецоперация #морпехи #СВО #новомихайловка
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