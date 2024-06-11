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На сцене ЦАТРА выступили юные участники конкурса «Голоса Победы»

В этом году участниками песенного конкурса стали дети военнослужащих, а также юные жители новых российских регионов.
Ян Брацкий 2024-06-11 05:33:10
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Гала-концерт Второго музыкального патриотического конкурса «Голоса Победы» состоялся на сцене Центрального академического театра Российской Армии.

В этом году в конкурсе принимают участие дети военнослужащих, в том числе бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В зрительном зале - родные и близкие, курсанты и слушатели военных учебных заведений, а также бойцы, проходящие лечение в военных медицинских учреждениях.

«Минобороны и учреждениями культуры для военнослужащих ВС РФ и других силовых структур, а также членов их семей проводится множество разноплановых, творческих конкурсов. Безусловно, музыкальный, патриотический конкурс "Голоса Победы" занял среди них достойное место. Участники конкурса в этом году - дети военнослужащих, а также жители новых российских регионов», - заявил директор Департамента культуры Министерства обороны РФ Артем Горный.

Финалисты песенного конкурса вышли на одну сцену с признанными мастерами эстрады - Денисом Майдановым, Александром Буйновым, Ольгой Кормухиной, Таисией Повалий и другими артистами. Также в фойе театра была организована тематическая выставка детского фотоконкурса «Мир глазами детей».

Ранее в Центральном академическом театре Российской Армии наградили лауреатов ежегодной премии Минобороны РФ в области культуры и искусства за 2023-й год. Премию присудили в девяти номинациях. Ее лауреатами стали журналист и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик, режиссер Константин Буслов, заслуженный артист РФ Валерий Кипелов и многие другие.

#армия #Конкурс #дети #Песня #цатра #голоса победы
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