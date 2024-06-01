ДТЭК: на Украине две ТЭС критически повреждены

На территории Украины минувшей ночью сильные повреждения получили две тепловые электростанции. Сейчас энергетики работают над ликвидацией повреждений.
«Серьезно повреждено оборудование», - передает RT со ссылкой на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».
Представители компании отметили, что это уже 6 масссированная атака за 2,5 месяца.
Во всех регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. В Запорожье произошли взрывы. Министерство обороны России ранее сообщало о групповом ударе по объектам энергетики Украины и по арсеналам ВСУ с западным оружием.
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