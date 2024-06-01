ДТЭК: на Украине две ТЭС критически повреждены

На территории Украины минувшей ночью сильные повреждения получили две тепловые электростанции. Сейчас энергетики работают над ликвидацией повреждений.

«Серьезно повреждено оборудование», - передает RT со ссылкой на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».

Представители компании отметили, что это уже 6 масссированная атака за 2,5 месяца.

Во всех регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. В Запорожье произошли взрывы. Министерство обороны России ранее сообщало о групповом ударе по объектам энергетики Украины и по арсеналам ВСУ с западным оружием.