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ДТЭК: на Украине две ТЭС критически повреждены

На электростанциях повреждено оборудование. Энергетики ликвидируют последствия нанесенного урона.
Ирина Егорова 2024-06-01 14:50:56
© Фото: Hendrik Schmidtdpa, Global Look Press

На территории Украины минувшей ночью сильные повреждения получили две тепловые электростанции. Сейчас энергетики работают над ликвидацией повреждений.

«Серьезно повреждено оборудование», - передает RT со ссылкой на пресс-службу украинского энергохолдинга «ДТЭК».

Представители компании отметили, что это уже 6 масссированная атака за 2,5 месяца. 

Во всех регионах Украины ночью была объявлена воздушная тревога. В Запорожье произошли взрывы. Министерство обороны России ранее сообщало о групповом ударе по объектам энергетики Украины и по арсеналам ВСУ с западным оружием.

#Украина #ДТЭК #Энергетика #ТЭС #повреждения #урон
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