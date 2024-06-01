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ВС РФ поразили центр управления беспилотниками ВСУ

Противовоздушная обороны за сутки уничтожила 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три французские управляемые авиационные бомбы Hammer.
2024-06-01 14:00:09
© Фото: ТРК «Звезда»

Российские Вооруженные силы нанесли удар по месту размещения группы технических специалистов, которые разрабатывали полетные задания для ударных беспилотников ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

Кроме того, ВС РФ атаковали скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах.

Удар был нанесен оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Российской армии. 

Средства ПВО за сутки нейтрализовали 62 беспилотника, 14 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции.

Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, которые обеспечивают работу предприятий военно-промышленного комплекса. Целью удара также стали арсеналы ВСУ с западным вооружением.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #армия #Минобороны России #бпла #беспилотники #дроны #ракетный удар
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