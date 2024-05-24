Бойцы захватили украинскую «Бабу-ягу» и сняли с нее систему Starlink

Российские военные захватили тяжелый украинский дрон «Баба-яга» под Угледаром. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» Андрей Лазарев.

Аппарат пытался сбросить на российские позиции три мины, но был сбит из пулемета. При падении практически не получил повреждений. Теперь его восстановлением занимаются наши технические специалисты.

Мастера уже сняли с «Бабы-яги» систему Starlink, перепаяли провода, заменили батареи, починили моторы, восстановили камеру и полностью перепрограммировали. Осталось только установить лопасти. После чего дрон можно смело отправлять в бой против бывших хозяев.

Однако сперва, конечно, необходимо провести тестовые полеты и обучить управлению «Бабой-ягой». Но, по словам инструкторов, это не займет много времени.

Впрочем, операторы FPV-дронов из отряда «Клуни» Добровольческого корпуса группировки войск «Юг» и сами имеют чем нанести урон врагу. Здесь, на Угледарском участке фронта, они развернули настоящую охоту за противником.

«Выявление блиндажей, укрепрайонов, расчетов минометов, переходные пути по лесопосадкам врага во время ротации», - назвал основные задачи при работе с дронами оператор БПЛА с позывным Малыш.

Операторы отправляли на позиции боевиков не только камикадзе. Филигранно поражают траншеи неприятеля, сбрасывая на них боеприпасы разных типов - от самодельных и до «морковок», как называют снаряды от РПГ-7.

При этом наши военнослужащие не только запускают, но и сами собирают аппараты. В отряде «Клуни», названном в честь погибшего в бою первого командира подразделения, работает лаборатория по сборке ударных беспилотников и производству деталей к ним.

«Двойной сброс он крепится на корпус FPV-дрона, что позволяет нести на себе два снаряда. Сбрасываются они последовательно для повышения точности. Одним снарядом поправку не получится сделать, а двумя уже можно», - рассказал инструктор с позывным Рубик.

Отдельное внимание уделяется в лаборатории посаженным или сбитым беспилотникам ВСУ. Они ведь нашим добровольцам еще и послужить могут. Таких БПЛА у наших военных полно, и все планируется восстановить.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.