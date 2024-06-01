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Навка назвала Заворотнюк невероятной женой, матерью и подругой

Актриса на небесах будет гордиться своей семьей, сказала Олимпийская чемпионка.
Владимир Рубанов 2024-06-01 13:28:44
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Близким Анастасии Заворотнюк после ее ухода не хватает ее уверенности и смелости, рассказала олимпийская чемпионка по фигурному катанию и продюсер Татьяна Навка.

«Мы ее всегда будем помнить, такой лучезарной, светлой, жизнерадостной. Такой красавицей, невероятной женой, матерью, подругой. Нашей звездой. Я уверена, что она там, на небесах, будет гордиться и Петром, и Милой (младшей дочерью - прим. ред.), и всеми своими детьми. И мы будем очень стараться, чтобы она гордилась и радовалась», - сказала Навка.

В Покровском монастыре в Москве проходит церемония прощания с Анастасией Заворотнюк. Актриса умерла ночью на четверг, 30 мая, на 54-м году жизни. Ее похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься с артисткой пришли Дмитрий Песков, Татьяна Тарасова, Эдгард Запашный, Илья Авербух.

#Кино #культура #наш эксклюзив #прощание #похороны #Анастасия Заворотнюк #татьяна навка
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