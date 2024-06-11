Путин объяснил снижение товарооборота с Турцией корректировкой цен

Президент России Владимир Путин отметил снижение товарооборота с Турцией в начале текущего года и связал это явление с корректировкой цен на товары российского импорта и экспорта. Об этом президент заявил на встрече с главой турецкого МИД Хаканом Фиданом.

«Надеюсь, что нам удастся эту ситуацию поправить в ближайшее время и все будет развиваться так же, как и прошлом году. А в прошлом году был абсолютный рекорд товарооборота между нашими странами», - добавил российский лидер.

Рост товарооборота между двумя странами в прошлом году президент охарактеризовал как хороший и понадеялся, что в 2024 году ситуация улучшится.

В ходе встречи с Фиданом президент также с удовлетворением отметил развитие отношений между Москвой и Анкарой и поприветствовал интерес Турции к работе БРИКС.

Перед этим турецкий министр посетил саммит глав МИД стран БРИКС.