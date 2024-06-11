На Харьковском направлении развернули прифронтовую мастерскую для БПЛА

Операторы FVP-дронов во многом содействуют успеху наших войск на Харьковском направлении. С риском для жизни они выбирают позиции поближе к противнику и зачастую работают без прикрытия. В таких случаях особенно важна маскировка.

На позиции операторов БПЛА доставляет специальная техника - самодельный вездеход. Уже не раз он выручал бойцов. К месту запуска ударного FPV-дрона уходит боевая двойка разведчиков: оператор беспилотника и корректировщик. Действуют они быстро. Один готовит оборудование, второй проверяет дрон-камикадзе с кумулятивным зарядом, настраивает VR-очки. Беспилотник отправляется в «атаку от первого лица».

На Харьковском направлении фронтовое небо буквально кишит ударными дронами с обеих сторон. Наша беспилотная авиация атакует замаскированные блиндажи и огневые точки ВСУ, сжигает бронетехнику. В прифронтовой мастерской одного из подразделений группировки войск «Север» оперативно ремонтируют разведывательные и собирают, что называется, «под ключ» ударные беспилотники.

«Батареи, все заряжено, дроны подготовлены полностью, БК к ним тоже готово, все здесь делаем. Дронов 100 отправить можем в день», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Чип» .

Здесь же работают и с трофейными БПЛА, которые подавили наши средства радиоэлектронной борьбы. Некоторые «птицы» станут донорами - уйдут на запчасти, другие еще предстоит внимательно изучить.

«Есть прошивки на трофейных коптерах, которые также берутся в нашу разработку. Когда к нам приходит более-менее рабочая машинка, мы понимаем, что можем посмотреть, что у нее внутри», - объяснил командир взвода БПЛА с позывным «Механик».

Разведчики возвращаются из боевого выхода. Теперь нужно быстро сменить позицию, чтобы противник не успел их отследить.